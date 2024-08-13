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Watch: Illini quarterback Donovan Leary
Doug Bucshon
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OrangeandBlueNews
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Quarterback Donovan Leary on Illini football media day. The sophomore from Sicklerville, N.J. enters the season as the backup to Luke Altmyer.
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