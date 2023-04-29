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{{ timeAgo('2023-04-29 15:37:38 -0500') }} football Edit

Three-star safety Kennedy Urlacher names top six as decision nears

Jonah Puls
Staff Writer

Illinois just offered Chandler (AZ) safety Kennedy Urlacher earlier this month.

Now, the Illini landed in the top six for the son of Hall of Fame linebacker Brian Urlacher as a decision nears.

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