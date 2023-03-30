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{{ timeAgo('2023-03-30 14:47:22 -0500') }} football Edit

The Block I Report: Top Illini recruiting targets & watch list

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
Publisher

Orange and Blue News breaks down some top targets in the class, plus a watch list for 2024 and 2025.

The Illini currently have one commitment in the 2024 class in offensive lineman Brandon Hansen from Mundelein (Ill.)

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ILLINOIS: FUTURECAST | VISIT DATES | 2024 OFFER LIST | 2025 OFFER LIST

CLASS OF 2024 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

CLASS OF 2025 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

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