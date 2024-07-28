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ILLINOIS FOOTBALL 2024 TRAINING CAMP CENTRAL

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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Illinois opens camp on Monday July 29, as coach Bret Bielema enters his fourth season at the helm. The Illini are coming off of a 5-7 (3-6 Big Ten) in 2023.

Illini quarterback Luke Altmyer drops back for a pass at the annual spring game.
Illini quarterback Luke Altmyer drops back for a pass at the annual spring game. (UI Football)

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LINKS: 2024 SCHEDULE | ILLINI ROSTER | 2023 STATS | RECRUTING CLASS | PROJECTED DEPTH CHART

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FEATURES

Five things to watch as Illini open training camp

Bielema optimistic as B1G Media Days unofficially kicks off football season

Game by game predictions

Illinois picked 13th in Big Ten in annual preseason poll

Biggest storylines for Illini football in 2024

Illini defensive coordinator Aaron Henry no longer a rookie

Ranking the Illini transfer additions

Football program holds the key to the future of Illini athletics

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POSITION PREVIEWS

Quarterback

Running back

Wide receiver

Tight end

Offensive line

Defensive line

Linebacker

Outside linebacker

Secondary

Special teams

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TOP 25 ILLINI FOR 2024

No's 21-25

No's 16-20

No's 11-15

No's 6-10

No's 1-5

VIDEO

PHOTO GALLERIES


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