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Illinois opens camp on Monday July 29, as coach Bret Bielema enters his fourth season at the helm. The Illini are coming off of a 5-7 (3-6 Big Ten) in 2023.
Illini quarterback Luke Altmyer drops back for a pass at the annual spring game. (UI Football)
FEATURES
POSITION PREVIEWS
Quarterback
Running back
Wide receiver
Tight end
Offensive line
Defensive line
Linebacker
Outside linebacker
Secondary
Special teams
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