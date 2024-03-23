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Watch: Illinois post game press conference vs. Duquesne
Doug Bucshon
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OrangeandBlueNews
Publisher
Illinois coach Brad Underwood, Coleman Hawkins, and Marcus Domask speak with the media following the Illinois win over Duquesne in the second round of the NCAA Tournament on Saturday night in Omaha, Nebraska. Illinois knocked off the Dukes 89-63 to advance to the Sweet 16.
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