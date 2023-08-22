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Watch: Illini quarterback Luke Altmyer

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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Illinois quarterback Luke Altmyer met with the media after being named the starter for game 1 versus Toledo by head coach Bret Bielema on Monday.

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