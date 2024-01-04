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Watch: Brad Underwood and guard Ty Rodgers preview Purdue game

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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Illinois head basketball coach Brad Underwood and sophomore guard Ty Rodgers met with the media at the Ubben Basketball Complex prior to practice on Thursday.

The Illini travel to No. 1 Purdue on Friday. Tipoff is set for 7:30 p.m. CT on FS1. Illinois enters the game after No. 9 in the AP poll

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