News More News
premium-icon
ago basketball Edit

Top Illini target Mikey Lewis sets visit

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
Publisher

Rivals150 point guard Mikey Lewis has been one of the top targets for Illinois in the class of 2024 this summer after the Illini offered back in April .

Lewis has now set an official visit to Illinois as Brad Underwood and his staff ramp up their pursuit of the high-scoring combo-guard.

Orange and Blue News spoke to Lewis to get the lowdown on his visit and update his recruitment.

*****

2024 Rankings: Rivals150 | Team | Position

2025 Rankings: Top 130

MORE: Top Illinois recruiting targets

*****

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}