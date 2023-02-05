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Rivals150 point guard Jerry Easter II adds Illini offer

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
Publisher

Illinois is picking up its recruiting in the class of 2025, with a new offer to Rivals150 point guard Jerry Easter II from Toledo (Ohio) Emmanuel Christian Academy.

Easter discusses his new Big Ten offer, schools most active in his recruitment, and how his sophomore season is going in this update from Orange and Blue News.

Illinois offered four-star point guard Jerry Easter Jr
Illinois offered four-star point guard Jerry Easter Jr (The Blade)

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