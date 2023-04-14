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{{ timeAgo('2023-04-14 13:38:08 -0500') }} football Edit

Illinois offers IMG Academy QB Jayden Bradford

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
Publisher

Illinois extended a scholarship offer this week to four-star quarterback Jayden Bradford from Florida prep power IMG Academy.

Orange and Blue News caught up with Bradford to get the lowdown on his new Big Ten offer and update his recruitment.

Four-star quarterback Jayden Bradford from IMG Academy added an offer from Illinois.
Four-star quarterback Jayden Bradford from IMG Academy added an offer from Illinois. (Rivals.com)

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