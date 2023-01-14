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Illinois offers 2024 lineman Zuri Madison

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
Publisher

Illinois extended and offer this week to 2024 offensive tackle Zuri Madison from Lexington (KY) Frederick Douglas.

Madison talks about his new offer from the Fighting Illini and other schools showing the most interest in this update from Orange and Blue News.

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CLASS OF 2023 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

CLASS OF 2024 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

CLASS OF 2025 RANKINGS: Rivals100

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