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Illinois hosts three-star wide receiver Terry Shelton

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
Publisher

Three-star wide receiver Terry Shelton from Irvin (Texas) Ranchview was in Champaign over the weekend for an official visit to Illinois, one of three stops he plans to make this spring.

Shelton recaps his trip to Illinois and updates his recruitment, including a timeline for his final college decision.

Three-star wide receiver Terry Shelton from Irving (Texas) Ranchview visited Illinois over the weekend.
Three-star wide receiver Terry Shelton from Irving (Texas) Ranchview visited Illinois over the weekend.

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