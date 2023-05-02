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Illinois cracks top five with offer to three-star WR Andrew Brinson

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
Publisher

The Illini continue to tap into talent from the Sunshine State. Illinois is the latest offer for three-star wide receiver Andre Brinson from Tampa (Fla.) Gaither.

The offer grabbed the attention of Brinson, and he now lists Illinois in this top five. Orange and Blue News caught up with him to get the latest news on his recruitment.

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