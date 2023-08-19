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Illini freshman spotlight: Defensive linemen

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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Illinois signed defensive linemen Jeremiah Warren, Pat Farrell, and Alex Bray in the 2023 recruiting class.

Orange and Blue News caught up with the trio during Illinois football media day to discuss the progress they have made during training camp, goals for their freshman seasons, and more.

Illinois freshman defensive lineman Pat Farrell goes through drills during training camp.
Illinois freshman defensive lineman Pat Farrell goes through drills during training camp. (Orange and Blue News)

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FRESHMEN SPOTLIGHT: Offensive linemen | Wide receivers | Linebackers

TOP 25 ILLINI FOR 2023: 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25

POSITON PREVIEWS: Quarterback | Offensive line | Running back | Wide receiver | Tight end | Defensive line | Outside linebacker | Linebacker | Defensive backs | Special teams

MORE: Projected depth chart | Big Ten preseason power rankings | Game by game predictions | Position battles

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