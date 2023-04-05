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Four-star athlete Tysean Griffin visits Illinois

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
Publisher

Four-star athlete Tyseasn Griffin from Chicago Morgan Park is one of the priority recruiting targets for Illinois in the class of 2024. The Illini recently landed in his top 10.

The Illini had Griffin on campus for an unofficial visit on Tuesday. He recaps the trip Champaign and talks recruiting in this update from Orange and Blue news.

Four-star athlete Tysean Griffin during a gameday visit to Illinois.
Four-star athlete Tysean Griffin during a gameday visit to Illinois. (Orange and Blue News)

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RELATED: Tysean Griffin drops a top 10

MORE: Top Illinois recruiting targets | Visit dates

CLASS OF 2024 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

CLASS OF 2025 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

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