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Commit: Illini land three-star linebacker Easton Baker

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
Publisher

Illinois picked up a commitment from one of its top defensive targets in three star linebacker Easton Baker from from Tooele (Utah) Stansbury.

"After spending the weekend with this Defensive staff & Coach Bielema, This is definitely move for me. Thanks to everyone that helped me along the way," Baker tweeted.

Baker is the second commitment coming off of a big recruiting weekend that saw more than a dozen prospects on campus in Champaign for official visits.

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MORE: Top Illinois recruiting targets | Illinois football official visit guide

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