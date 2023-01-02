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Watch: WR Isaiah Williams post-game vs. Mississippi State

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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Illinois wide receiver Isaiah Williams had 9 catches for 114 yards in the ReliaQuest Bowl vs. Mississippi State. Illinois fell 19-10 to the Bulldogs.

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