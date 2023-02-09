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Watch: Terrence Shannon Jr. pre-Rutgers

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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Illinois wing Terrence Shannon Jr. spoke to the media ahead of Saturday's home game versus Rutgers.

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