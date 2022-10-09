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Watch: RB Chase Brown post-game vs. Iowa

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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Illinois running back Chase Brown post-game vs. Iowa on Saturday. rushed for 146 yards on 31 carries, adding to his national leading total of 879 yards on the ground.

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