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Watch: Offensive coordinator Barry Lunney Jr.

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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Illinois offensive coordinator Barry Lunney Jr. recaps the win over Wyoming and previews Friday's Big Ten opener at Indiana.

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