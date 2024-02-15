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Watch: Meet linebackers coach Archie McDaniel

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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Illinois named Archie McDaniel its new linebackers coach last week. McDaniel spent the previous three seasons as linebackers coach at Houston from 2021-23.

McDaniel greeted the media on Thursday for the first time since joining the Fighting Illini staff.

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