Advertisement
News More News
ago football Edit

Watch: Meet Illini outside linebacker coach Clint Sintim

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
Publisher

Newly hired outside linebacker coach Clint Sintim spoke to the media on Monday via Zoom. Bret Bielema officially announced the hiring of Sintim earlier this month. He was previously on the staff at Virginia. Sintim replaces Charlie Bullen, who left to take a job in the NFL with the New York Giants.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement