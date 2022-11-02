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Watch: Jer'Zhan Newton | Keith Randolph

Jack Larson • OrangeandBlueNews
Staff Writer

Illinois defensive linemen Jer'Zhan Newton and Keith Randolph post practice on Wednesday, November 2, 2022.

Illinois returns home on Saturday to face Michigan State. The Illini landed at No. 16 in the initial College Football Playoff rankins.

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