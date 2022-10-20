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{{ timeAgo('2022-10-20 13:59:16 -0500') }} football Edit

Watch: Jer'Zhan Newton | Gabe Jacas | Jartavius Martin

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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Post practice interviews on Thursday with defensive lineman Jer'Zhan Newton, freshman outside linebacker Gabe Jacas, and defensive back Jartavius Martin.

The Illini are in the middle of a bye week before traveling to Nebraska on October 29. Illinois sits atop the Big Ten West with a 6-1 record.

Newton, Jacas, and Martin were all selected to mid-season All-American teams.

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