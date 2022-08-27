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{{ timeAgo('2022-08-27 20:22:59 -0500') }} football Edit

Watch: Illinois quarterback Tommy DeVito

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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Illinois quarterback Tommy DeVito following the 38-6 win over Wyoming on Saturday to open the 2022 season.

DeVito, a transfer from Syracuse, completed 27-37 passes for 194 yards and two touchdowns in his Illinois debut.

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