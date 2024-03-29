Advertisement
News More News
ago basketball Edit

Watch: Illinois pre-game press conference vs. UConn

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
Publisher

Illinois coach Brad Underwood, Marcus Domask, Coleman Hawkins, Ty Rodgers, and Quincy Guerrier spoke to the media ahead of the Elite game vs. UConn on Saturday.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement