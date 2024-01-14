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Watch: Illinois post game press conference vs. Maryland

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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No. 10 Illinois fell to Maryland, 76-67, at State Farm Center on Sunday afternoon.

Coach Brad Underwood and players Luke Goode and Marcus Domask spoke to the media following the game.

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