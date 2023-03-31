News More News
{{ timeAgo('2023-03-31 18:20:31 -0500') }} football Edit

Watch: Illinois coordinators talk spring practice

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
Publisher

Illinois offensive coordinator Barry Lunney Jr. and defensive coordinator Aaron Henry met with the media on Friday to discuss spring practice.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}