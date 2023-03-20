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Watch: Illinois coaches preview spring football

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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Illinois head coach Bret Bielema, offensive coordinator Barry Lunney Jr., and defensive coordinator Aaron Henry all met with the media on Monday to preview spring football.

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