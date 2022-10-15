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Watch: Illini QB Tommy DeVito post-game vs. Minnesota

Jack Larson • OrangeandBlueNews
Staff Writer

Illinois quarterback Tommy DeVito post-game vs. Minnesota on Saturday. Illinois defeated the Gophers 26-14. DeVito went 25-for-32 with 252 yards and both a passing and rushing touchdown.

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