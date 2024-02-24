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Watch: Illini post game press conference vs. Iowa

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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Head coach Brad Underwood and select Illinois players spoke to the media following the win over Iowa on Saturday at State Farm Center.

Players included Justin Harmon, Coleman Hawkins, and freshman guard Niccolo Moretti. Hawkins scored a career-high 30 points to lift the Illini to a 95-85 win.

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