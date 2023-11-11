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Watch: Illini players post game vs. Indiana

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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Illinois players post game after the 48-45 win over Indiana on Saturday at Memorial Stadium

WR Isiah Williams

QB John Paddock

DL Jer'Zhan Newton

WR Casey Washington

RB Reggie Love

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