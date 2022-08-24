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Watch: Illini offensive line coach Bart Miller

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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Illinois offensive line coach Bart Miller post practice on August 24, 2022. The Illini open the season at home on Saturday vs. Wyoming.

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