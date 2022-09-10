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Watch: Illini freshman safety Matthew Bailey

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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DB Matthew Bailey scored the first touchdown of his career when he recovered Virginia's fumbled punt return in the end zone to give the Illini a 7-3 lead in the first quarter. Bailey later recorded the first interception of his collegiate career, halting a UVA drive at the 10:57 mark in the third quarter.

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