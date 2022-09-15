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Watch: Illini freshman OLB Gabe Jacas

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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Gabe Jacas the third Illini true freshman in the last 30 years to have 2.0+ sacks in a single game. He joins Bobby Roundtree (2017) and Simeon Rice(1992).

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