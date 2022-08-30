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Watch: Illini defensive coordinator Ryan Walters

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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Illinois defensive coordinator Ryan Walters recaps the Illini win over Wyoming and discusses the upcoming game at Indiana.

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