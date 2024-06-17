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Watch: Illini coach Bret Bielema summer update

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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Illinois head football coach Bret Bielema met with reporters on Monday prior to his annual golf outing at the Atkins Golf Club in Urbana. Bielema discussed the addition of wide receiver transfer Zakhari Frankling, summer recruiting and campus, and more.

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