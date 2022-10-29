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{{ timeAgo('2022-10-29 19:14:52 -0500') }} football Edit

Watch: Illini coach Bret Bielema post-game vs. Nebraska

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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Illinois coach Bret Bielema press conference following the 26-9 win over Nebraska on Saturday.

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