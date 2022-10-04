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{{ timeAgo('2022-10-04 22:04:08 -0500') }} football Edit

Watch: Illini CB coach Aaron Henry

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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Illinois cornerbacks coach Aaron Henry spoke to the media on Tuesday. The Illini are set to host Iowa on Saturday night at Memorial Stadium. Henry previews the game, talks recruiting, and more.

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