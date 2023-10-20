News More News
ago basketball Edit

Watch: Illini basketball post game press conference versus Ottawa

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
Publisher

Illinois posted a 116-65 win over Ottawa in an exhibition game on Friday night at State Farm Center.

Coach Brad Underwood, freshman forward Amani Hansberry, and senior wing Marcus Domask spoke to the media following the game.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}