News More News
{{ timeAgo('2022-09-19 01:59:45 -0500') }} football Edit

Watch: Defensive coordinator Ryan Walters

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
Publisher

Illinois defensive coordinator Ryan Walters post-practice on Monday, September 18, 2022.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}