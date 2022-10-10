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Watch: Bret Bielema weekly press conference

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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Illinois head football coach Bret Bieleama held his weekly press conference on Monday as the Illini prepare to face Minnesota for Homecoming.

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