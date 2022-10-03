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Watch: Bret Bielema weekly press conference

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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Illinois head football coach Bret Bielema held his weekly press conference on Monday. The Illini host Iowa on Saturday at Memorial Stadium. They are coming off of a 34-10 over Wisconsin.

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