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Watch: Bret Bielema recaps week 1 of spring football

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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During a Zoom with media on Monday, Illini coach Bret Bielema recapped week 1 of spring ball and discussed recruiting, the Portal, and more.

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