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Watch: Bret Bielema recaps week 1 of spring football
Doug Bucshon
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OrangeandBlueNews
Publisher
During a Zoom with media on Monday, Illini coach Bret Bielema recapped week 1 of spring ball and discussed recruiting, the Portal, and more.
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