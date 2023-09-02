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Watch: Bret Bielema post game vs. Toledo

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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Illinois head football coach Bret Bielema post game press conference versus Toledo. Illinois won the game 30-28 on a field goal by Caleb Griffin with five seconds remaining.

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