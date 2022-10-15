News More News
{{ timeAgo('2022-10-15 15:40:28 -0500') }} football Edit

Watch: Bret Bielema post game vs. Minnesota

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
Publisher

Illinois post game vs. Minnesota on October 15, 2022. Illinois defeated Minnesota 26-14 to take over sole possession of first place in the Big Ten West.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}