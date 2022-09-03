News More News
{{ timeAgo('2022-09-03 01:10:23 -0500') }} football Edit

Watch: Bret Bielema post game vs. Indiana

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
Publisher

Illinois Fighting Illini coach Bret Bielema post game following the loss to Indiana on Friday night in Bloomington.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}