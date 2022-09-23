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Watch: Bret Bielema post game vs. Chattanooga

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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Illinois head football coach Bret Bielema post game vs. Chattanooga on Thursday night. The Illini defeated UTC 31-0 for its first shutout win since 2015.

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