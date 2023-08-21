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Watch: Bret Bielema names starting quarterback, updates depth chart

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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Illinois head football coach Bret Bielema held his first weekly press conference of the season on Monday at Memorial Stadium. He named Luke Altmyer the starting quarterback, updated the the depth chart on defense, and more.

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