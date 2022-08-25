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Watch: Bret Bielema names starting quarterback for Wyoming game

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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Illinois head coach Bret Bielema named Syrause transfer Tommy DeVito the starting quarterback for the season-opening game against Wyoming on Saturday.

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